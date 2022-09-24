2022/09/24 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عُدّت مواد “الوقود والحديد” من أهم استيرادات العراق من إيران خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.وذكر الموقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 24 مادة من السلع الرئيسية الايرانية تُصدر الى العراق خلال العام الماضي المركز الخبري الوطني.

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