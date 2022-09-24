غواصات نووية امريكية قرب استراليا وموسكو ترد: اتجاه خطير وخطوة لتقويض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

2022/09/24 | 14:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري مناقشات مع أستراليا لبناء أول غواصات لها تعمل بالطاقة النووية في الولايات المتحدة.وعززت أستراليا إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات القليلة الماضية في وقت … Readmore

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