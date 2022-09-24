مهرجان القاهرة للدراما يكرم عدد كبير من الفنانين

2022/09/24 | 14:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق مهرجان القاهرة للدراما يوم أمس في دورته الأولى برئاسة يحيي الفخراني في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث تم تكريم عدد كبير من الفنانين.وكرم المهرجان مجموعة من رواد الدراما بجائزة الإبداع على مشوارهم الدرامي الرائع، ومنهم صلاح السعدني الذي لم … Readmore

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