2022/09/24 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية

منذ 3 ساعات

إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد مؤقتاً

منذ 4 ساعات

النزاهة: هدر للمال العام في عقود شراء أجهزة طبية بــ 24 مليون دولار

منذ 16 ساعة

إصابات إثر هجوم بالسكاكين و”السواطير” شمالي بغداد

منذ 20 ساعة

القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في كركوك

منذ 22 ساعة

إطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية ببغداد

منذ 22 ساعة

إخماد حريق في معمل لتعبئة المياه بالرميثة

منذ يوم واحد

هيئة النزاهة تنفذ أربع عمليات ضبط في دوائر صحة النجف الأشرف

منذ يوم واحد

الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي

منذ يوم واحد

مقتل داعشي حاول التسلل إلى الأنبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة بحوزتها 5000 حبة مخدرة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة بحوزتها 5000 حبة مخدرة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).