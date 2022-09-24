حراك سياسي لعقد جلسة برلمانية هذا الأسبوع.. والتنسيقي يبحث زيارة الصدر 

2022/09/24 | 14:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم السبت، عن حراك سياسي من أجل عقد جلسة للمجلس خلال الأسبوع الحالي، فيما بين الهدف من هذه الجلسة.

وقال عسكر، إن “هناك حراكاً يجري بين القوى السياسية من أجل عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، ليس من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وإنما من أجل وجود قوانين تحتاج الى تشريع خلال المرحلة المقبلة”.

وبين ان “الحراك مازال مستمراً بين عدد من القوى السياسية، لكن حتى الآن لا اتفاق نهائي على عقد الجلسة ولا موعد ثابت لعقدها خلال الأسبوع الحالي”، مؤكداً في ذات الوقت أن “هناك شبه إجماع على عودة جلسات البرلمان، بشكل منعزل عن تشكيل الحكومة والازمة السياسية”.

من جانبه، ذكر قيادي في الإطار التنسيقي، إن الهيئة العامة الإطار التنسيقي ستعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعا في منزل أحد قياديي الإطار حيدر العبادي أوعمار الحكيم، موضحاً ان الاجتماع سيناقش أبرز المواضيع وهي التحاور مع الاحزاب الكوردية والسنية على تشكيل الحكومة والاتفاق على تحديد موعدا لإعادة استئناف جلسات المجلس.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش إعداد البرنامج الحكومي المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، على ان تكون الكابينة الوزارية من 22 وزارة، 12 منها للشيعة و 6 وزارات للأحزاب السنية و 4 وزارات للأحزاب الكوردية.

وأكد القيادي في الإطار، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع سيتطرق إلى زيارة مرتقبة لوفد التفاوض إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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