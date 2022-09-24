2022/09/24 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت محافظة واسط، اليوم السبت،تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.وذكر بيان لمحافظ واسط محمد جميل المياحي، تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “محافظة واسط قررت تعطيل الدوام الرسمي غد الأحد االموافق 25 أيلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المركز الخبري الوطني.

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