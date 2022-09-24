واسط تعطل الدوام الرسمي ليوم غد في ذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص)

2022/09/24 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسطاعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليوم غد في ذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص).وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد 25/ 9 /2022 في ذكرى مصابنا بحبيب قلوبنا سيد الكائنات نبينا المصطفى محمد (ص)".واضاف ان "تعطيل الدوام يكون بإستثناء الدوائر الخدمية وادارة المشاريع وفق السياق السنوي المعتاد".

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