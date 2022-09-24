هروب موقوف محكوم بالإعدام من سجن الاستخبارات ومكافحة الارهاب ببغداد

2022/09/24 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني مطلع، اليوم السبت، بهروب موقوف محكوم بالإعدام من سجن مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب ببغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "موقفا بتهمة الارهاب وعليه حكم بالاعدام هرب من سجن الاستخبارات ومكافحة الارهاب في المطار بالعاصمة بغداد".

واضاف، أن "المسجون هو ع.ع.م تولد 1996 ويسكن منطقة البوعيثة/ قرية البرغشة في الدورة جنوبي بغداد".

وتشهد السجون العراقية عمليات هروب بين الوقت والاخر، في وقت تتمكن فيه القوات الامنية من القبض على بعضهم فيما يلوذ عدد من المتهمين بالفرار لجهة مجهولة.

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