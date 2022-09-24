اعتقال عصابة لترويج المخدرات بحوزتها أكثر من 5000 حبة في الموصل

2022/09/24 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال عصابة لترويج المخدرات بحوزتها أكثر من 5000 حبة في الموصل.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عصابة متخصصة بترويج الحبوب المخدرة متكونة من 3 أشخاص منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل".

وأضاف أنه "ضبطت مع العصابة أكثر من 5000 حبة مخدرة كانت تنوي توزيعها داخل مدينة الموصل".

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