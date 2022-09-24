دون 80 دولارا.. النفط يغلق على خسارة كبيرة

2022/09/24 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة

الأسبوع الماضي، مع انخفاض اسعار النفط

عالميا اثر رفع البنك الفدرالي

الأمريكي الفائدة مما ينذر بحدوث ركود

اقتصادي عالمي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له

أمس ال

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