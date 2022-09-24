إيران تعلق على قرار أوكرانيا بخفض مستوى العلاقات

2022/09/24 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن طهران تأسف لقرار أوكرانيا خفض مستوى العلاقات مع بلاده بسبب ما تردد عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

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