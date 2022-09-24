2022/09/24 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلمنا منذ الصغر أهمية مواجهة التحديات والعقبات لتحقيق رغباتنا..ولكن، قد يكون أحيانًا من الأفضل التخلّي عن هدفك والمُضي قدمًا بحياتك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل التخلّي عن تحقيق هدفك أفضل أحيانًا.. ماذا يقول الخبراء؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل التخلّي عن تحقيق هدفك أفضل أحيانًا.. ماذا يقول الخبراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).