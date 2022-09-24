2022/09/24 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

وبحسب القضية، ابلغت المديرية قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ بهروب السجين، فيما طلب الاخير عدة اجراءات بينها تعميم امر قبض بحق الاسماء المذكورة في البلاغ.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني مطلع، بهروب موقوف محكوم بالإعدام من سجن مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب ببغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "موقفا بتهمة الارهاب وعليه حكم بالاعدام هرب من سجن الاستخبارات ومكافحة الارهاب في المطار بالعاصمة بغداد".

واضاف، أن "المسجون هو ع.ع.م تولد 1996 ويسكن منطقة البوعيثة/ قرية البرغشة في الدورة جنوبي بغداد".

وتشهد السجون العراقية عمليات هروب بين الوقت والاخر، في وقت تتمكن فيه القوات الامنية من القبض على بعضهم فيما يلوذ عدد من المتهمين بالفرار لجهة مجهولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الاستخبارات توضح بشأن قضية هروب محكوم بالاعدام من سجن ببغداد (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الاستخبارات توضح بشأن قضية هروب محكوم بالاعدام من سجن ببغداد (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).