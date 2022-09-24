مع نهاية موسم السفر.. إليك كيف تعود بسهولة أكبر إلى حياتك الروتينية

2022/09/24 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ها قد انتهى فصل الصيف، ما يعني أن أيام الاسترخاء على الشاطئ قد انتهت على الأرجح حاليًا.ليس بالأمر السهل العودة من الإجازة، لكن ثمة طرق لاستئناف روتين الحياة اليومية بسلاسة.

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