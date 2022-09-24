2022/09/24 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - بغدادحصلت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية على حصة بحقل قطري غازي ضخم، في إطار خطط البلد الخليجي لزيادة انتاجه.وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إن "الشركة الفرنسية التي انضمت في حزيران/يونيو إلى مشروع توسعة آخر في قطر، ستنضم أيضا إلى جهود توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي".وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "بنسبة تبلغ 9.375 بالمئة، قطر للطاقة تعلن عن اختيار شركة توتال انرجي كشريك لتطوير حقل الشمال الجنوبي، وسيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة".وحصلت "توتال إنرجي" قبل أشهر على حصة نسبتها 6.25 بالمئة وقيمتها نحو ملياري دولار من مشروع تطوير حقل الشمال من الجهة الشرقية، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 حزيران/يونيو ويسري حتى العام 2054.ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 ، توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.ويضم حقل الشمال حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة، وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 110 ملايين طن بحلول العام 2027. وتعد قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتال الفرنسية تفوز بحصة كبيرة في حقل قطري ضخم للغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتال الفرنسية تفوز بحصة كبيرة في حقل قطري ضخم للغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).