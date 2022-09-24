بايدن يتعهد برد سريع وحازم إذا ضمت روسيا أراضي أوكرانية إليها

2022/09/24 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل الاستفتاءات على انضمام المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي وسط تنديد ورفض غربي.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن برد سريع وحازم إذا مضت روسيا بضم أراض أوكرانية إليها، مضيفا أن استفتاءات روسيا الصورية ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

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