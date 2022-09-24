إيران تنفي إلغاء إقامة مقتدى الصدر وعائلته على اراضيها

2022/09/24 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة الإيرانية في العراق الانباء المتداولة بشأن إلغاء إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الأراضي الإيرانية.

وأكدت السفارة في بيان انها تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء إقامة الصدر وأسرته في إيران مضيفة انها تدين وبأشد العبارات مثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين.

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