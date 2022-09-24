2022/09/24 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتح المنفذ بين العراق و دول الخليج بعد اغلاق دام 30 عاماً ! | تقرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح المنفذ بين العراق و دول الخليج بعد اغلاق دام 30 عاماً ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح المنفذ بين العراق و دول الخليج بعد اغلاق دام 30 عاماً ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح المنفذ بين العراق و دول الخليج بعد اغلاق دام 30 عاماً ! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).