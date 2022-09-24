التخطيط: لم نعثر على موظفين فضائيين في دوائر الدولة

2022/09/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد

جوهان، السبت، عدم العثور على ما يسمى

بـ"الموظفين الفضائيين" في دوائر

الدولة.

وقال جوهان في مقابلة له أنه"لم نعثر على

وهميين أو ما يصطلح عليه عراقياً

بـ"فضائيين" يتسلمو

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