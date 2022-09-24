القبض على قتلة ناشط مدني في بغداد

2022/09/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

اليوم السبت، القبض على قتلة الناشط

المدني باسم حسن عبيد وعمه في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز

مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب

الكاظمية لمكافحة الإجرام

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