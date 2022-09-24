2022/09/24 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت كتلة الصادقون، اليوم السبت، أن الكتل السياسية ذاهبة لعقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع الحالي.وقالت الموسوي في تصريح صحفي، إن “الكتل السياسية ذاهبة لعقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع الحالي للمضي بتشكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تؤكد: ذاهبون لعقد جلسة برلمانية الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون تؤكد: ذاهبون لعقد جلسة برلمانية الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون تؤكد: ذاهبون لعقد جلسة برلمانية الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).