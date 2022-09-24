2022/09/24 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ،اليوم السبت ،إنه ينبغي على إيران أن “تتعامل بحزم مع معارضي الأمن والهدوء في البلاد”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام حكومية إيرانية. وجاءت تصريحات رئيسي خلال مكالمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي يدعو لمواجهة الاحتجاجات “بحزم” المركز الخبري الوطني.

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