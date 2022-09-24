الاستخبارات تفتح تحقيقاً.. تهريب مدان بالإعدام من السجن والاستخبارات تحقق (وثيقة)

2022/09/24 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات لمكافحة الارهاب، عن تهريب مدان محكوم بالاعدام من السجن.

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