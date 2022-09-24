2022/09/24 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، السبت، استبدال الجنرال المسؤول عن اللوجستيات في الجيش في حين أظهر غزوها لأوكرانيا ثغرات في هذا المجال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن إقالة نائب وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن إقالة نائب وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).