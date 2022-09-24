2022/09/24 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعربت طهران، السبت 09/24/2022، عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات...

ظهرت المقالة الخارجية الإيرانية تتوعد أوكرانيا برد مناسب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية تتوعد أوكرانيا برد مناسب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية تتوعد أوكرانيا برد مناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).