2022/09/24 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث وزير الكهرباء عادل كريم، السبت، 24 ايلول، 2022، مع السفيرة...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية تحث الشركات الرصينة للعمل في العراق لتطوير قطاع الكهرباء أولاً على المسلة.

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