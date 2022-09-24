عقب تصريحات الكاظمي أمام الجمعية الأممية.. الزراعة والموارد في مهب الانتقادات

2022/09/24 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصهاجم عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم السبت، وزارتي الموارد المائية والزراعة، بسبب عدم وضع خطط حقيقية لمواجهة الأزمة الجفاف في العراق.وقال الحياني، لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة فشلتا بشكل كبير بوضع خطط حقيقية لمواجهة الأزمة الجفاف في العراق، خصوصاً ان الوزارتين تعتمدان على الخطط الزراعية والري القديمة بدل استخدام الطرق الحديثة التي تساهم في محارب الجفاف".وبين ان "هناك فشل وفساد في وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وهذه الملفات سوف نعمل على فتحها عند تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم محاسبة كل الجهات والشخصيات المقصرة، فلا يمكن التعاون مع أي جهة وشخص تسبب في الفساد والفشل في مؤسسات الدولة".يأتي ذلك عقب حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، في كلمة له امام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تأثير التغيرات المناخية وتحديات الواقع المائي في البلاد.وقال الكاظمي: "لا اخفي عن الجميع ان العراق يمر بظروف مناخية صعبة بسبب شحة الموارد المائية وتغيير مجاري الأنهر التي يشترك بها مع بعض دول الجوار واقامة المشاريع دون الأخذ بالحسبان تأثير هذه المشاريع على حصص العراق من المياه".واضاف ان "كل هذه الظروف ادت الى ان يصبح العراق خامس اكثر البلدان هشاشة باتجاه التغييرات المناخية".

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