احباط تهريب أكثر من 750 ألف لتر من المشتقات النفطية في 7 محافظات

2022/09/24 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، احباط عملية تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية في 7 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزنا تمكنت من إحباط عمليات تهريب (762,990) لتر من المشتقات النفطية في محافظات (بغداد- ديالى- كركوك- نينوى- الأنبار- القادسية- البصرة)".

وأضاف أنه "جرى ذلك ضمن سلسلة من المداهمات وعمليات القاء القبض وفقاً لمذكرات قضائية إذ نجحت في ضبط عشرة أوكار كانت تُستخدم لتهريب المنتجات النفطية"، مبيناً أنه "ضبطت (30) عجلة مختلفة السعات، فضلاً عن القاء القبض على (34) متهماً".

وأشار الى أن "مفارزنا قامت بالتنسيق مع الجهات المتخصصة بإغلاق محطة وقود واحدة وفرض غرامات مالية على تسعة محطات أخرى لمخالفتها ضوابط التوزيع".

وأختتم أنه "تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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