2022/09/24 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن جهاز الأمن الوطني ، اليوم السبت، عن إحباط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية في سبع محافظات. وذكر بيان للجهاز تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يُحبط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية في 7 محافظات المركز الخبري الوطني.

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