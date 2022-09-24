ما هي الوسيلة الفُضلى لإطالة حياتك؟

2022/09/24 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه الأمر الوحيد الذي في وسع الجميع القيام به لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب: التمارين الرياضية تعتبر الدواء الأمثل.بسببها، تتناول أدوية أقل، وتعاني من اكتئاب أقل، وتمارس عادات نوم أفضل، وتتّبع نظام غذائي أفضل.كلّ ذلك مرتبط بالنشاط والتمارين الرياضية

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