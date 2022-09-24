إخماد حريقين وإنقاذ 30 مليوناً من النيران وسط البصرة

2022/09/24 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة اطفاء شركة الموانئ، اليوم السبت، عن تمكنها من إخماد اخماد حريقين منفصلين اندلعا وسط البصرة.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ان “فريقين من قسم الاطفاء توجها لاخماد حريقين منفصلين اندلع الاول باحدى الدور السكنية في منطقة السكك وسط البصرة وتم اخماد الحريق بالكامل، واستخرج منه مبلغ مالي قدره ( 30,000000 ) مليون دينار عراقي وتسليمه لصاحب المنزل الذي بدوره اشاده بعمل الموانئ”.

واضاف: “فيما اندلع حريق ثاني بالوقت ذاته بمنطقة المعقل وقد تمكن الفريق الاخر من اخماد الحريق”، مؤكدا انه “لم تقع اي إصابات تذكر من جراء الحريقين”.

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