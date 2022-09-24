جدول برحلات “الطائر الأخضر” لـ يوم غد الأحد

2022/09/24 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية جدول رحلاتها ليوم غد الاحد الموافق 25/ 9/ 2022.

ادناه نص الجدول:

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