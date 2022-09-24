الأمن الوطني يعلن إحباط تهريب أكثر من 750 ألف لتر من المشتقات النفطية

2022/09/24 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، إحباط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية في سبع محافظات.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارزه تمكنت من إحباط عمليات تهريب (762,990) لترا من المشتقات النفطية في محافظات (بغداد- ديالى- كركوك- نينوى- الأنبار- القادسية- البصرة)".وأضاف، أنه "جرى ذلك ضمن سلسلة من المداهمات وعمليات القاء القبض وفقاً لمذكرات قضائية إذ نجحت في ضبط عشرة أوكار كانت تُستخدم لتهريب المنتجات النفطية، كما ضبطت (30) عجلة مختلفة السعات.فضلاً عن القاء القبض على (34) متهماً".وتابع أن "مفارزه قامت بالتنسيق مع الجهات المتخصصة بإغلاق محطة وقود واحدة وفرض غرامات مالية على تسع محطات أخرى لمخالفتها ضوابط التوزيع"، مبينة أنه "تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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