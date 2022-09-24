الكشف عن 4 مواقع جديدة للغاز في الانبار

2022/09/24 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل إضافة مشجعة بكميات الغاز الموجودة في المحافظة بشكل عام.

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