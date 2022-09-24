الرئيس الايراني يشدد على ضرورة التعامل

2022/09/24 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،

اليوم السبت، على ضرورة التعامل بـ"حزم"

مع من وصفهم بـ"المخلين بالأمن العام"،

فيما بيّن أن هناك فرقاً بين الاحتجاج

والإخلال بالأمن.

وتأتي تصريحات رئيسي في ظل احتجاجا

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