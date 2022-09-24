احباط تهريب أكثر من (750) ألف لتر من المشتقات النفطية في سبع محافظات عراقية

2022/09/24 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، من

إحباط عمليات تهريب (762,990) لتر من

المشتقات النفطية في محافظات (بغداد-

ديالى- كركوك- نينوى- الأنبار- القادسية-

البصرة).

جرى ذلك ضمن سلسلة من المداهمات وعمليات

القاء

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