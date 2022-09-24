في العراق :محكوم بالإعدام يهرب من السجن (وثيقة)

2022/09/24 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

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وثيقة أمنية تكشف هروب سجين محكوم

بالإعدام يدعى عبد العزيز الجبوري من

أحد سجون بغداد.





وبحسب الوثيقة فإن الجبوري "هرب من

السجن أثناء اطفاء جميع كاميرات

المراقبة بمس

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