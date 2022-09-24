2022/09/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، الجمعة، تفاصيل استلام وتسليم السلة الغذائية في محافظة الديوانية وجودة موادها.

وقال مسؤول في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية - فرع الديوانية، لـ(بغداد اليوم) إن "الوجبة السابعة من السلة الغذائة اوشكت على النفاذ وحاليا وصلت الوجبتين الثامنة والتاسعة من السلة".

وبين أن "الوجبة تحتوي على مواد الرز والعدس والزيت والحمص وزيت الطعام، حيث يتم استلامها وتخزينها، وفي الاوقات المحددة يتم تسليمها الى الوكلاء".

وأكد أنه "يوجد لدينا حاليا خزين يكفي لثلاث وجبات، وسيتم توزيع الوجبة الغذائة الثامنة خلال الايام القليلة القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة بغداد اليوم تنقل تفاصيل استلام وتسليم السلة الغذائية في الديوانية وجودة موادها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة بغداد اليوم تنقل تفاصيل استلام وتسليم السلة الغذائية في الديوانية وجودة موادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).