مدرب المنتخب العماني: الكرة العراقية ولادة باللاعبين الجيدين

2022/09/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أشادَ مدُربُ المنتخب العمانيّ الكرواتي "برانكو إيڤانكوفيتش" بأداءِ مُنتخبنا الوطنيّ وبالمُستوى الذي قدّمهُ أثناء مباراةِ الأمس، وإنه كان مُنظماً، مُمتدحاً الدورَ المُميز للحارسِ جلال حسن وخبرته الواسِعة في الذودِ عن مرماه، إضافةً إلى أنه كان مُعجباً ببقيةِ اللاعبين، ومنهم أيمن حسين وأمير العماري واسو رستم وأمجد عطوان، واصفاً الأخير بالمُقاتل.

وعن الفارقِ عن آخر مواجهةٍ أمام المُنتخب العماني في كأس العرب، قالَ ايڤانكوفيتش، إن "المنتخبُ العراقيّ في كأس العرب كان يمتلك لاعبين أكثر خبرةً سواءً في خطِ الدفاع ولاعبين أمثال بشار رسن، لكن المنتخبَ الحالي يمتلكُ لاعبين بنوعيةٍ فنيةٍ عاليةٍ، ويبدو أن موضوع إشراك لاعبين من الوجوهِ الجديدة سيكون إيجابياً في المُستقبلِ القريب".

مُعتبراً أن "الكرة العراقيّة ولادة باللاعبين الجيدين منذُ القِدَم".

وعن إقامةِ كأس الخليج في العراق، أوضحَ برانكو: "أننا سنكون سعداء بالتواجدِ في البُطولة، ونحن نعلمُ أن الجماهير العراقيّة شَغوفةٌ بكرةِ القدم، وهذا يعطي فائدةً وأفضليّة للمنتخبِ العراقيّ في البُطولةِ، وسنشاهد مبارياتٍ قويةً وجميلة".

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