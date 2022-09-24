مقرر مجلس النواب يكشف عن حراك لعقد جلسة للمجلس خلال هذا الاسبوع

2022/09/24 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر التركماني عن ان هنالك حراكا يجري بين القوى السياسية من أجل عقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وقال في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان الجلسة لن تخصص لتشكيل الحكومة الجديدة وإنما من أجل تشريع عدد من القوانين المهمة.

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