القبض على متهم بالتجاوز على أملاك الدولة في بغداد

2022/09/24 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بالتجاوز على أملاك الدولة.وقالت الوكالة في بيان ، انه “بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى مديرية شرطة امانة بغداد والتابعة الى قيادة شرطة بغداد حول وجود متهم مطلوب وفق احكام القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ المتضمن التجاوز على املاك الدولة حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الأمانة لتدقيق المعلومات وضرورة القاء القبض على المتهم”.

وأضافت انه “تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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