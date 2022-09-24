إليكم كيف تحوّلت بطلة فيلم

2022/09/24 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما برح عدد قليل من شخصيات ثقافة البوب أحياءً في مخيلاتنا مثل الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، وقد لعب جمالها الأيقوني دورًا محوريًا بذلك.

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