قصف مدفعي إيراني يستهدف بلدة شمال أربيل (فيديو)

2022/09/24 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤول محلي كردي، hgيوم السبت، أن

مدفعية الجيش الإيراني قصفت ناحية

"سيدكان" التابعة لإدارة منطقة "سوران"

المستقلة شمال محافظة أربيل شمال

العراق.

وقال مدير الناحية احسان جلبي، ان

"القصف استهدف منطق

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