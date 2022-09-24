الكاظمي يحذر مما هو أسوأ من

2022/09/24 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مما

هو أسوأ من تظاهرات تشرين، فيما تحدث عن

انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

والمفاوضات الإيرانية السعودية وقرار

رفع الدولار.

وقال الكاظمي، في مقابلة مع موقع

"الم

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