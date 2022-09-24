الولايات المتحدة تمنح الإيرانيين تسهيلات للوصول إلى الانترنت

2022/09/24 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستسمح الإجراءات المحدثة لشركات التكنولوجيا بتزويد الشعب الإيراني بمزيد من الخيارات من المنصات والخدمات الخارجية الآمنة.

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