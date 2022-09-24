2022/09/24 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص) » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:28

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