2022/09/24 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ للمرة الأولى تظهر ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمام وسائل الإعلام في احتفالات العيد الوطني لكوريا الشمالية، بحسب ترجيح خبراء صينيين.لم تعلن وسائل الإعلام الكورية الشمالية صراحة أن الطلفة هي ابنة كيم لكن الاهتمام الكبير الذي أولته السيدة الأولى لكوريا الشمالية، ري سول جو، لإحدى الفتيات خلال أداء الأطفال لأغنية […]

ظهرت المقالة ظهور لافت لطفلة بحضور كيم جونج أون..



يرجح أنها ابنة الزعيم أولاً على ايرث نيوز.

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