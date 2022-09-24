2022/09/24 | 17:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن مدير الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بيرديان بير جعفر، السبت...

ظهرت المقالة الهجرة والمهجرين بدهوك: 70% من النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة والمهجرين بدهوك: 70% من النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة والمهجرين بدهوك: 70% من النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).