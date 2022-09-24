2022/09/24 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي: الكاظمي وجه بإيجاد بديل للعشوائيات وتم تخصيص مساحة (5700) دونم في أطراف مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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