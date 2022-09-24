الخطابي لـ”النجار”: الاستثمار هو أحد المرتكزات الأساسية لبناء البلد

2022/09/24 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، أن الاستثمار هو احد المرتكزات الأساسية لبناء البلد، مشيرا الى اهمية العمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق الهدف المشترك للنهوض […]

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